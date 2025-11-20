Exhiben video de regidor de Cuautepec con armas; dice que fue hecho con IA

El regidor de Cuautepec de Hinojosa, Benito Sánchez Pérez, en el video en el que se le observa con un arma de alto calibre. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de que se viralizara en redes sociales un video del regidor de Cuautepec de Hinojosa Benito Sánchez Pérez accionando dos armas, una tipo escuadra y otra de alto calibre, con una posible amenaza contra el presidente municipal Jorge Hernández Araus (“lo que le espera al Araus”), el asambleísta acusó un supuesto uso de “inteligencia artificial” para crear la grabación.

En tanto, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, se pronunció por una investigación sobre los hechos, además de “invitar a la prudencia” a los servidores públicos y evitar “ser fanfarrón”, porque, consideró, puede tener otros agravantes.

“Decir o hacer cosas que queden en algún medio, que no tienen sustento, implica una muy seria responsabilidad. A los que tenemos una representación social, una representación popular, debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos y con lo que decimos, porque es muy fácil, por ejemplo, si esto fuera cierto, hacer esto tipo de… insisto, ser fanfarrón, luego le puede costar muy caro, puede constituirse en un delito”, expuso el mandatario, en entrevista con medios en Palacio de Gobierno en Pachuca, después de la firma de un convenio entre el Ejecutivo estatal y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Menchaca Salazar coincidió en que se debe indagar sobre la portación de las armas a partir de la difusión de noticias basadas en la grabación que circuló en Facebook, X y otras plataformas.

“Eso se llama noticia criminal. La noticia criminal (…) nos obliga a ustedes y a mí, si tenemos conocimiento de un hecho delictivo, a denunciarlo, y el ministerio público tiene la obligación de hacer lo correspondiente”, planteó.

En el clip viral se observa al regidor accionar dos armas al aire. De fondo, se escucha un audio con un mensaje:

"Mira lo que le va a pasar al Araus, compa; nada más que me agarre pedo".

La grabación se difundió después de una discusión entre Sánchez Pérez y el alcalde por un asunto financiero, con el primero acusando al titular del municipio de pretender endeudar a los ciudadanos por un préstamo visto, según Hernández Araus, como “un esquema adelantado de participaciones” para destinarlo a obra pública.

Tras la difusión del video, el regidor argumentó que supuestamente se usaron imágenes suyas para crearlo con inteligencia artificial. También, dijo estar a favor de una investigación, después de que el alcalde anticipara que tomará acciones legales.

Cuautepec es el municipio con más incidencia de robo de combustible a nivel nacional desde 2018, con disputas entre grupos por la extracción de crudo, pero igualmente con incidencia de delitos como el narcomenudeo, la extorsión y los homicidios dolosos.