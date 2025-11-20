Generación Z anuncia movilización en Tabasco por asesinato de universitario

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Aunque este jueves la marcha de la Generación Z fue poco concurrida en Tabasco, convocantes a la misma anunciaron movilizaciones para protestar por el homicidio de Rodrigo, un universitario agredido presuntamente por agentes de la policía, quienes le habrían disparado en un retén.

Los participantes a la marcha lanzaron consignas contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien señalaron de colusión con el crimen organizado.

Jorge Guzmán Alanís, integrante del movimiento, condenó la muerte de Rodrigo, de 20 años de edad, que habría sido asesinado por policías estatales el viernes pasado por la noche.

Informó que la Generación Z se sumará a la marcha convocada por la familia de Rodrigo para el sábado 22 a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET).

A su vez, Diana Alfaro señaló que la corrupción se ha convertido en una red que asfixia los sueños de los jóvenes.

Entre las consignas se acusó a Sheinbaum Pardo de estar “encamada con el crimen organizado”.

La FGET informó anoche en un comunicado que investiga el homicidio del joven, cuyos padres acusan a agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de matarlo a balazos por no hacer alto en un retén.