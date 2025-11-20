Hombres armados interceptan y raptan a Teresa y Herminia en Mazatlán; lanzan Protocolo Alba

CULIACÁN, Sin. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) lanzó dos fichas de Protocolo Alba por la desaparición de dos mujeres, en Mazatlán, quienes fueron víctimas de privación ilegal de la libertad la noche del miércoles 19 de noviembre.

Se trata de Teresa de Jesús Morales Ontiveros, de 38 años, y Herminia Guadalupe Rivera Rendón, de 53. El crimen fue reportado en el fraccionamiento Palos Prietos sobre la avenida Ejército Mexicano, en el estacionamiento de un supermercado.

De acuerdo al reporte, por el sitio circulaba un vehículo del cual descendieron hombres armados y se las llevaron a la fuerza.

En el sitio quedó una niña de ocho años que acompañaba a las víctimas, quien se encuentra resguardada en las instalaciones del Sistema DIF Mazatlán.

De acuerdo a medios locales, luego del reporte de testigos del hecho acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes brindaron atención a la menor, quien se encontraba en estado de shock, por lo que se le brindó atención especializada y posteriormente canalizada al DIF.

Mazatlán junto a Culiacán acumulan más del 70 por ciento de los casos por privación de la libertad, que ha experimentado un incremento desde hace casi 15 meses con el inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos que a la fecha se mantiene entre el centro y el sur de Sinaloa.