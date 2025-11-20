Liberan a 32 detenidos por las protestas del 15N en Guadalajara; siete seguirán en prisión

GUADALAJARA Jal. (apro).- En un momento emotivo entre lágrimas, abrazos y aplausos de familiares y seres queridos, la tarde de este jueves fueron liberadas 32 de las 40 personas detenidas durante las protestas del 15 de noviembre (15N) en el centro de Guadalajara.

De las ocho personas que fueron vinculadas a proceso, siete permanecerán en prisión mientras que una continuará con medidas cautelares.

El Juez de Control del Juzgado Sexto, Francisco Javier Castellanos de la Cruz, resolvió la situación jurídica de las 40 personas adultas detenidas tras los disturbios ocurridos durante la marcha del pasado 15 de noviembre en el centro de la ciudad, movilización identificada con la denominada "Generación Z".

Tras una audiencia que comenzó después del mediodía, el juez determinó la liberación inmediata de la mayoría de los implicados, mientras que un grupo menor permanecerá sujeto a proceso penal.

El juzgador dictó auto de no vinculación a favor de 32 personas (cinco mujeres y 27 hombres). Se determinó que no existían elementos suficientes para acreditar su participación en los daños causados al Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que fueron liberados con las reservas de ley.

En contraste, ocho hombres fueron vinculados a proceso por el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, estipulado en los artículos 52 y 33 de la Ley Federal sobre la materia. De los ocho procesados, el juez dictó medidas cautelares distintas:

La prisión preventiva de los siete imputados es para los siguientes hombres identificados como: Rogelio Alejandro “N”, Adrián “N”, Ricardo “N”, Felipe “N”, Juan Alejandro “N”, Josué Yair “N” y Héctor Gerardo “N”— deberán permanecer en prisión preventiva justificada por un periodo de seis meses, tiempo otorgado al Ministerio Público para el cierre de la investigación complementaria.

En tanto que Jonás Emmanuel “N” enfrentará su proceso en libertad, sujeto a la firma periódica ante la autoridad.

La salida de las personas liberadas se dio en medio de expresiones de felicidad y de triunfo por parte de sus familiares y amigos. Entre los testimonios destacó el de Luis Simón Salmerón, padre de Luis, un joven de 18 años de origen purépecha, quien celebró la resolución afirmando que "se hizo justicia".

“Se comprobó que nosotros radicamos aquí, se comprobó que nosotros no venimos de ella a hacer disturbios aquí, se comprobó que nosotros vivimos aquí y que trabajamos aquí, no cometimos ningún mal, por eso estábamos luchando para aclarar que nosotros vivimos aquí y que estamos trabajando en el estado de Jalisco y no nos equivocamos seguimos aquí”, comentó el padre de Luis.

El abogado de dos de los liberados, de Luis el joven purépecha y de un bolero de 60 años, Leobardo Treviño Marroquín informó que mostraron pruebas de que el joven no participó en la protesta, sino que él atraviesa el centro al salir de trabajar para tomar el transporte público como parte de su rutina.

“Logramos demostrar con videos que él estaba en una paletería en otro momento, hay una confusión porque sí iba vestido de negro, cuando lo señala el policía él estaba en el momento y empieza a correr, pero por miedo al tumulto, a la gente y demás y lo alcanzaron a detener, esas condiciones son normales en un evento de esta naturaleza, no hay nada que recriminar”, declaró el representante legal.

Por otra parte, la Fiscalía del Estado informó sobre la situación de cuatro menores de edad detenidos durante los mismos hechos. Actualmente, continúan bajo resguardo en un albergue, a la espera de que la autoridad jurisdiccional fije la fecha para su audiencia de imputación.