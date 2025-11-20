Marina del Pilar dice que citatorios de la FGR son filtraciones; nadie ha sido notificado

ENSENADA, BC (apro).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que son “filtrados” los citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) y que las personas mencionadas no han recibido alguna notificación oficial.

La mandataria estatal lo declaró este jueves 20 de noviembre durante su conferencia matinal realizada en Mexicali, luego de que el pasado martes 18 comenzaron a circular en redes sociales fotografías de cinco supuestos documentos, entre ellos el de su expareja Carlos Torres Torres, quien tuviera cargos en su administración estatal y en el municipio de Tijuana.

“Hasta el día de hoy, que yo sepa, según lo que me comentó Carlos y otras personas que se han mencionado en redes sociales con esos citatorios, no han recibido ninguna notificación, ningún citatorio. Lo cual es muy extraño que se estén filtrando este tipo de documentos antes de que hayan citado, notificada a las personas que están siendo ahí señaladas”, dijo Ávila Olmeda.

Los papeles expuestos señalan al senador Armando Ayala Robles y al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, así como a los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres Torres, además del empresario Fernando Rafael Salgado Chávez.

Son en calidad de imputados y a petición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con fechas y horarios distintos para cada uno a lo largo de esta semana.

También se les indica llevar a un abogado y que, de no acudir, serían acreedores a una multa de 200 UMA (22 mil 628 pesos), según los datos que se aprecian.

Marina del Pilar agregó que, conforme a la información que le han proporcionado, son “denuncias anónimas”.

“Creo que por la vía electrónica algunas de ellas, y en donde se mencionan a una lista de más de 20 personas. Eso es lo que tengo conocimiento y la Fiscalía General de la República tiene la obligación de darle seguimiento a cualquier tipo de denuncia que se presente, aunque sea anónima. Y es lo que está haciendo la Fiscalía”, mencionó.

La gobernadora dijo estar “con la conciencia muy tranquila”, en lo particular por Carlos Torres Torres, quien fue coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California y coordinador de Proyectos Estratégicos del XXV Ayuntamiento de Tijuana.

El 10 de mayo pasado, Torres anunció en una publicación en redes sociales que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado la visa y, posteriormente, Ávila Olmeda confirmó lo mismo para ella; en el mes de junio, el aludido anunció la separación de los cargos, y en octubre Ávila Olmeda confirmó su divorcio.

“Estoy con la conciencia muy tranquila, en lo particular, tratándose de Carlos. Ustedes saben la relación que tenemos. Es el papá de mi hijo y lo que me comenta es que no ha recibido algún citatorio hasta el momento”, subrayó la mandataria estatal.

Ante la insistencia de la prensa sobre las filtraciones, Marina del Pilar consideró que “se tiene que dar una explicación de por qué se filtraron estos documentos” antes de que hubieran llegado las notificaciones.

“O incluso pues pierden validez. Están filtrando, no tienen ni sello de salida de la Fiscalía, o algún tipo de acuse que se esté manifestando en el propio documento. Hasta el momento no tengo más información más que la que les acabo de proporcionar”, respondió.

Por último, reiteró su postura y el estatus de la información dada a conocer en días pasados.