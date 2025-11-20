Mesa Estatal de Seguridad asegura 13.7 millones de dosis de fentanilo y cristal en Huatabampo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En uno de los aseguramientos más grandes registrados en los últimos años en Sonora, autoridades de los tres niveles de gobierno confiscaron 13 millones 769 mil 300 dosis de narcóticos, principalmente fentanilo y cristal, que eran transportadas en una camioneta sobre la carretera México 15.

El operativo, encabezado por la estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se llevó a cabo la tarde del miércoles en el kilómetro 93+100 del tramo Los Mochis–Navojoa, municipio de Huatabampo.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron a Luis Ángel “N”, quien conducía una pick-up Ford F-250 color blanco que levantó sospechas durante un punto de revisión.Al inspeccionar el vehículo, las fuerzas del orden localizaron:

101.56 kilos de cristal (equivalentes a 507,800 dosis)

14.75 kilos de tabletas de aparente fentanilo (147,500 dosis)

26.223 kilos de polvo similar al fentanilo (13 millones 114 mil dosis)

En total, el cargamento representa 13 millones 769 mil 300 dosis que ya no llegarán a las calles de Sonora, otros estados del país ni a Estados Unidos.

“Es uno de los decomisos más importantes en la historia reciente de Sonora y un golpe directo al crimen organizado que pretende inundar de fentanilo nuestras comunidades”, destacó la Mesa Estatal de Seguridad en su comunicado.

El detenido y todo lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar las investigaciones. Las autoridades no descartan que el cargamento tuviera como destino final el mercado estadunidense, principal consumidor de fentanilo a nivel mundial.