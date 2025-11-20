Se caen policías que realizaban una pirámide sobre una patrulla en Zacatecas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cinco policías viales del estado de Zacatecas sufrieron una caída cuando realizaban una pirámide humana arriba de una patrulla durante el desfile en el que se conmemoró el inicio de la Revolución Mexicana.

El incidente ocurrió a la altura del Palacio de Gobierno de Zacatecas y muy cerca del templete donde se encontraba el gobernador morenista, David Monreal Ávila.

Los elementos se encontraban en la parte superior de una patrulla en movimiento. Cuatro de ellos sostenían una tabla en la que se encontraba un quinto agente. Al mismo tiempo que realizaban la acrobacia, dos elementos tocaban tambores y los otros tres las cornetas de banda de guerra.

La acrobacia ya había generado expectativas momentos antes debido a que la patrulla frenó y aceleró en varias ocasiones, lo que provocó que los policías se tambalearan.

Fue un último acelerón lo que provocó la caída de los policías. Uno de ellos cayó hasta el piso, pese a que otros elementos viales amortiguaron su caída. Otros agentes quedaron sobre el techo de la cabina de la patrulla.

De acuerdo con medios locales, ninguno de los agentes resultó lesionado por la caída.