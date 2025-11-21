Aseguran más de 2 mil litros de huachicol en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: Especial

XALAPA, Ver. (apro).- La Fiscalía General de la República aseguró 2 mil 430 litros de hidrocarburo, 24 vehículos y un inmueble durante un cateo en Villa Allende, Coatzacoalcos al sur de Veracruz, como parte de una investigación por delitos relacionados con huachicol.

La FGR informó que el operativo se realizó en un inmueble de Villa Allende, luego de que un juez federal autorizara la orden de cateo solicitada por el Ministerio Público. La diligencia forma parte de una carpeta de investigación sobre sustracción y manejo irregular de combustibles.

El personal ministerial también decomisó siete cubitanques, dos contenedores adicionales, 27 bidones vacíos, tres cubetas y cuatro mangueras utilizadas para el trasiego del combustible.

Las autoridades indicaron que los materiales serán analizados para determinar la procedencia del hidrocarburo y su posible relación con actividades de extracción ilegal en la zona sur del estado.

Durante la intervención, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron 24 vehículos, entre ellos tres tractocamiones, dos unidades tipo dolly, siete cajas secas, cuatro semirremolques tipo casa rodante y una motocicleta. Todas las unidades quedaron aseguradas como parte de la investigación.

El personal ministerial también encontró siete unidades tipo caja seca que estaban calcinadas dentro del inmueble. Las marcas, números de serie y posibles reportes de robo serán verificados para establecer su origen.

Los vehículos fueron trasladados a instalaciones federales para su resguardo y para continuar con su análisis por parte de especialistas de la Agencia de Investigación Criminal.

El cateo contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, corporaciones que mantuvieron la seguridad perimetral para garantizar el desarrollo del operativo.

La coordinación permitió el ingreso seguro de peritos y agentes ministeriales, así como el resguardo del inmueble mientras se realizaba el decomiso y la documentación de los objetos asegurados. Petróleos Mexicanos participó en el traslado del hidrocarburo para su resguardo y análisis, con el fin de integrarlo a la investigación en curso.

Este sería el cuarto decomiso de grandes magnitudes en Veracruz.

En noviembre pasado, una planta fue asegurada por la Secretaría de Marina en el municipio de Perote. Ahí fueron detenidas a ocho personas y aseguraron 250 mil litros de combustible robado, 12 pipas de diferentes capacidades y un inmueble que era utilizado como planta de almacenamiento para el huachicol, así como dispositivos electrónicos y documentación diversa.

Antes en julio, también se aseguró una planta en las Vigas, donde decomisaron 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques

En junio pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la operación clandestina de una planta en Coatzacoalcos para producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero.