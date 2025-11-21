Detienen a José Isidro Santamaría Casanova, líder de la CTM en Quintana Roo, por homicidio

El momento de la detención de José Isidro Santamaría Casanova, líder de la CTM Quintana Roo, el viernes 21 de noviembre de 2025. Foto: Capturas de video

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo., (apro) .- José Isidro Santamaría Casanova, dirigente en Quintana Roo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fue detenido durante la mañana de este viernes en Cancún, donde es investigado por un asesinato ocurrido en 2018.

La aprehensión quedó grabada en una transmisión en vivo en la página de Facebook de la CTM Quintana Roo, porque Santamaría Casanova se preparaba para ingresar a una audiencia en los juzgados federales de esta entidad, relacionado con un proceso penal aparte por trata y prostitución ajena, delito por el cual estuvo en prisión por alrededor de tres años, de 2019 al 2022.

En la ficha informativa emitida por la Fiscalía de Quintana Roo, se confirmó la detención del dirigente sindical, que aglomera trabajadores de importantes hoteles de Cancún y la Riviera Maya.

En el parte oficial, se informó que fue aprehendido por su probable participación en hechos constitutivos del delito de homicidio calificado en agravio de un hombre, ocurrido el 17 de julio de 2018, en el municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún.

El órgano procurador de justicia dio a conocer que el hecho delictivo estuvo motivado porque presuntamente Santamaría culpó a su víctima de un robo de dinero, joyas y relojes de alta gama de su propiedad.

El dirigente sindical semanas atrás venía denunciando públicamente un supuesto acoso de parte de la Fiscalía de Quintana Roo, que ya había intentado detenerlo, por eso solicitó un par de amparos; en uno de los recursos fue beneficiado con una suspensión, medida que no le sirvió para evitar su captura este viernes.

Días antes incluso hubo protestas de parte de agremiados de la CTM a las afueras de la Fiscalía en Cancún, exigiendo detener el supuesto acoso contra su líder.

El dirigente quedó a disposición de un juez de control, que en las próximas horas determinará su situación legal.

Protestas de madres buscadoras

Tras su detención, un grupo de madres buscadoras en Cancún inició una protesta a las afueras del penal para exigir la vinculación a proceso y encarcelamiento de José Isidro Santamaría, por la muerte de quien es identificado como Luis Fernando Peón Cardín, quien fuera colaborador de la CTM.

En una entrevista ofrecida por Carmen Peón, madre de la víctima, a medios de comunicación en Cancún, recordó que en julio de 2018 un grupo armado, presuntamente enviado por Santamaría, ingresó a su vivienda buscando las supuestas joyas robadas.

Horas después, el cuerpo de su hijo fue encontrado sin vida sobre la carretera federal 307, rumbo a Playa del Carmen.

Permanecerán en el plantón hasta que se determine la nueva situación jurídica del detenido, pues por el delito de trata quedó libre en 2022, luego de que en uno de sus bares fueran rescatadas 51 mujeres extranjeras que supuestamente eran obligadas a prostituirse.

Precisamente este viernes, al momento de su detención se disponía a comparecer ante un juez federal por este delito, pues según la fiscalía quintanarroense, tras beneficiarse con la libertad condicional en 2022, había incumplido las medidas adoptadas para continuar libre.