Detienen a presunta célula delictiva en fraccionamiento al norte de Culiacán

El fraccionamiento donde se detuvo a una presunta célula delictiva con armas de alto calibre y equipo táctico. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un grupo de 10 presuntos gatilleros fue arrestado esta mañana en un fraccionamiento al norte de la ciudad, que se presume sería una célula de los “Chimales”, brazo armado de la facción de los Chapitos, sin embargo, autoridades no han confirmado esta versión.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), fue una denuncia anónima que les alertó sobre la presencia de hombres armados en el sector Portalegre, al norte de Culiacán, por lo que se desplegó un operativo desde temprana hora, que incluyó el cierre de al menos dos vialidades de la zona y el despliegue de fuerzas federales en azoteas de casas aledañas.

El grupo de sujetos armados estaba conformado por 10 hombres originarios de Jalisco, Michoacán, Baja California y Sinaloa.

El operativo conjunto entre el Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal (agrupación conformada por elementos del Ejército) y la Guardia Nacional se dio durante esta mañana en el mencionado sector, logrando asegurar, además de la célula, equipo táctico y armas de grueso calibre junto a cargadores.

De acuerdo con versiones extraoficiales este grupo sería parte de los Chimales, grupo armado formado por los hermanos Cannobio Inzunza de la facción de los Chapitos, que a la fecha mantienen una guerra contra los Mayos.

Entre el armamento asegurado se encuentran nueve armas tipo fusil, una ametralladora, una pistola, mil 225 cartuchos útiles, 33 cargadores para arma larga, así como equipo táctico y ponchallantas.