Detienen a regidor de Chalco, presunto líder de sindicato dedicado al aguachicol y narcomenudeo

Christian Jesús "N" alias "Jimmy" o "Gimy", sexto regidor de Chalco, detenido por su presunta relación con sindicato dedicado al aguachicoleo, extorsión y narcomenudeo, entre otros delitos. Foto: Fiscalía General de Justicia del Estado de México

TOLUCA, Edomex., (apro) .- “El Jimmy” o “El Gimy”, sexto regidor postulado por el Partido Verde Ecologista (PVEM) en el municipio de Chalco, fue detenido como objetivo prioritario de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La aprehensión se dio en el marco de los operativos “Caudal” y “Restitución”, para que se le investigue como supuesto líder del denominado Sindicato 22 de octubre, organización dedicada a actividades como el huachicoleo de agua, despojo de inmuebles, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo.

Christian Jesús “N”, alias “Jimmy” o “Gimy”, quien se desempeña como sexto regidor en el municipio de Chalco, fue detenido en las primeras horas de este viernes, como parte de las acciones operativas de la segunda etapa de la “Operación Caudal”, cuyo fin es neutralizar objetivos prioritarios, incluidos líderes de organizaciones delictivas con fachada de sindicato y servidores públicos, y desarticular la cadena de extracción, distribución y venta ilícitas de agua en la entidad.

Las investigaciones de la dependencia llevaron a establecer que Christian Jesús “N” utilizaba su organización social autodenominada “Sindicato 22 de Octubre” para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través de medios de transporte propiedad de sus integrantes, quienes para combatir la competencia agredían a conductores de vehículos ajenos a su grupo.

Las indagatorias, además, vinculan a esta organización con la invasión de predios para despojar a sus legítimos dueños de sus bienes; algunas de esas propiedades contenían pozos de donde extraían agua sin permiso; otras viviendas se entregaban a los integrantes del sindicato.

En tal virtud, “El Jimmy” o “Gimy” también era considerado objetivo dentro de la “Operación Restitución”, que tiene como propósito combatir delitos contra la propiedad y sus redes de apoyo criminal.

El sexto regidor de Chalco es investigado, además, por su probable participación en la comisión de hechos delictivos de secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo, entre otros.

La FGJEM identifica presencia delictiva del “Sindicato 22 de Octubre” en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan, principalmente.

Christian Jesús “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que defina su situación jurídica en las próximas horas.