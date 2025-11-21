Guardia Nacional detiene a tiros a hombre que huía de la policía de San Diego, California

Camioneta en la que huía sospechoso de apuñalamiento, proveniente de San Diego California. Foto: Captura de video

ENSENADA, B. C., (apro) .- Elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a tiros a un hombre en el cruce fronterizo El Chaparral, en el municipio de Tijuana, Baja California, luego de que dicha persona había logrado evadir a la policía de San Diego, California, y buscaba llegar en México.

La intervención de la GN ocurrió el jueves 20 de noviembre, poco antes de las 14:00 horas, en la garita indicada, contra el conductor de una camioneta Mercedes Benz color gris, quien al parecer está relacionado con un caso de una persona apuñalada.

De acuerdo con los datos divulgados por las corporaciones de seguridad fronterizas, el sujeto no acató la orden de detenerse, por lo que disparó la GN.

El estado de salud del sospechoso no ha sido dado a conocer, aunque fue referido que recibió atención médica en el lugar.

Medios de comunicación de San Diego detallaron que el sospechoso presuntamente apuñaló a otro hombre en la zona centro; esto ocurrió después de las 11:00 de la mañana en el 715 de la calle 15 en East Village.

La policía encontró a la víctima con heridas que ponían en peligro su vida, por lo que fue llevado a un hospital.

El sospechoso huyó en la camioneta gris indicada y fue perseguido por la policía; de acuerdo con los estadunidenses, los agentes utilizaron bandas de clavos en varios intentos por detener el vehículo sospechoso, pero no tuvieron éxito.

La persecución provocó un intenso tráfico cerca del puerto de entrada de San Ysidro, cuando el vehículo cruzó la frontera hacia México, poniendo fin a la persecución por parte de la policía de San Diego.