Hallan tres cadáveres en fosa clandestina en Tuxpan, Veracruz

TUXPAN, Ver. (apro).- Un predio de la comunidad de Chalahuite en Tuxpan —al norte del estado— fue asegurado por autoridades luego de localizar una fosa clandestina con restos humanos. Hasta el momento, equipos especializados han recuperado los cuerpos de tres personas: dos mujeres y un hombre.

La zona fue identificada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante recorridos de vigilancia, al detectar indicios de actividad irregular en el terreno. Tras confirmar la presencia de la fosa, solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado, que envió peritos y agentes investigadores para procesar el área.

A la par, en fraccionamiento Puerto Pesquero de Tuxpan, un elemento de seguridad adscrito al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tuxpan fue asesinado a balazos. Los agresores huyeron antes de la llegada de las corporaciones policiacas.

Aunque la identidad de la víctima permanece reservada debido a las investigaciones, trascendió que los atacantes dejaron una manta con un mensaje amenazante.

Hay que señalar que en agosto pasado un motín en el Cereso de Tuxpan dejó ocho personas muertas y diez heridas. También en agosto el Cereso fue atacado con drones explosivos vinculados a la delincuencia organizada.