La FGR detiene a Isidro Pastor Medrano, exdirigente del PRI en Edomex

TOLUCA, Edomex (apro).- Isidro Pastor Medrano, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México durante la gestión de Arturo Montiel Rojas como gobernador, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se le investiga por la compra de un inmueble valuado en 40 millones de pesos, y por depósitos y movimientos financieros cuyo origen no ha sido acreditado.

Conforme al Registro Nacional de Detenciones, Pastor Medrano fue capturado la tarde de este viernes a las 12:50 horas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sobre la carretera Toluca-Tenango, a la altura de la calle Juan Monroy, en el municipio de Metepec.

Después fue trasladado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, donde la autoridad judicial definirá su situación legal en las próximas horas.

A PRISIÓN, ISIDRO PASTOR ex DIRIGENTE del @PRI_EDOMEX

Así llevaron agentes federales a Isidro Pastor Medrano.

Los elementos d @SSPCMexico lo ubicaron y detuvieron en Toluca @Edomex @FGRMexico lo acusa de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ya está en Santiaguito . pic.twitter.com/mVWFKjkTZS — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 21, 2025

Isidro Pastor alcanzó su cumbre política durante la gestión de Arturo Montiel Rojas como gobernador del Estado de México, sexenio durante el que se convirtió en presidente de la Gran Comisión (hoy Junta de Coordinación Política o Jucopo) en el Congreso mexiquense para el trienio 2000-2003.

Desde ese espacio se le atribuye la operación político-financiera para debilitar al Partido Acción Nacional (PAN) debido a que, por primera ocasión, un partido de oposición obtuvo mayor cantidad de diputados locales al ganar, por ambas vías, 29 de 75 curules, contra 25 del tricolor.

Entonces, 11 diputados panistas se declararon independientes, con lo que se rompió la mayoría simple albiceleste, y la mayoría opositora –al sumar los 16 diputados del PRD, habrían conseguido mayoría calificada-; después se filtraron imágenes de cheques millonarios que de manera extraordinaria fueron expedidos a nombre de los disidentes. Públicamente, Pastor Medrano negó los créditos de la operación.

Después fue designado presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad con la encomienda de fortalecer al instituto político con miras a la elección de gobernador de 2005.

No obstante, Pastor Medrano no supo o no quiso entender la intención de Montiel Rojas de postular a Enrique Peña Nieto, le disputó la candidatura y sólo consiguió su expulsión del partido.

Isidro Pastor fue “rescatado” por Eruviel Ávila Villegas, quien lo designó secretario de Desarrollo Metropolitano y de Movilidad.

En 2017 se postuló como candidato independiente a la gubernatura, pero su aspiración fue cancelada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en la recta final de la contienda por la presunta falsificación de firmas para obtener el registro.

En 2020 se convirtió en dirigente estatal del extinto Partido Encuentro Solidario (PES), y sólo recientemente reapareció en las fiestas de cumpleaños del dirigente de la Confederación Mexicana Sindical, Arturo Ruiz Ángeles, y del propio Montiel Rojas.