Le roban vehículo a reportero durante cobertura del desfile del 20 de noviembre en Morelos

Vehículo que fue robado a reportero durante desfile del 20 de noviembre en Morelos. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- En Morelos, un periodista de Cadena Sur Multimedios fue víctima del robo de su vehículo mientras cubría el desfile cívico del 20 de noviembre. Horas después, recibió llamadas de extorsión.

Ambos hechos fueron denunciados ante las autoridades, a quienes pidió iniciar investigaciones sin descartar ninguna línea, incluida la relacionada con su labor periodística.

El robo ocurrió en Jojutla, municipio ubicado a 44.2 kilómetros de la capital del estado, Cuernavaca. El automóvil —un Tsuru modelo 2001, color gris, placas HFG922G, con un golpe reciente en la puerta trasera del copiloto y sin espejo lateral derecho— estaba asignado bajo resguardo del periodista Evaristo Torres Ocampo, quien lo estacionó alrededor de las 8:30 horas en la calle J.H. Preciado, debido a los cierres viales implementados por el desfile.

Cuando regresó, cerca del mediodía, el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

A unos metros del punto del robo se localiza la comandancia municipal. El reportero acudió para descartar que la grúa hubiera retirado la unidad. “Revisaron y me dijeron que no había ningún movimiento con esas características”, señaló.

Después llamó al 911, donde —dijo— el tiempo de respuesta fue prolongado, y posteriormente acudió a la Fiscalía Regional Sur Poniente para formalizar la denuncia.

Tras publicar la información en redes sociales para solicitar apoyo, comenzó a recibir llamadas de números desconocidos. “Me dijeron que ya lo habían encontrado y empezaron con lo de ‘posible, puede ser’. Corté la llamada”, relató.

El comunicador insistió en que las autoridades deben realizar una investigación integral. “No puedo afirmar que fue por mi trabajo, pero tampoco descartarlo. Sería irresponsable hacerlo”, expresó.

Agregó que, aunque su vehículo no resulta especialmente atractivo para la delincuencia, su labor lo mantiene en constante exposición: “Uno no sabe a quién puede incomodar con lo que informa”.

Luego de iniciar la denuncia, debía reportar el número de carpeta al 911, pero no obtuvo respuesta. En una de las llamadas, incluso escuchó un mensaje automático que le indicaba que tenía “un saldo pendiente”.

El periodista reiteró que su exigencia es la misma que la de cualquier ciudadano: una investigación profesional, exhaustiva y orientada a resultados. “Todos estamos expuestos. Hoy me tocó a mí”, afirmó.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades municipales y la Fiscalía Regional Sur Poniente no habían informado sobre avances en la búsqueda del vehículo.