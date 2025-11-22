Emboscan y asesinan a jefe de turno de la Policía de Tránsito en Culiacán

El ataque ocurrió cuando el agente se dirigía a su trabajo. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- La noche del viernes, un agente de la Policía de Tránsito fue emboscado por un grupo armado sobre el bulevar Pedro Infante, muy cerca de las oficinas de la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Culiacán.

Antes de este atentado sumaban 44 agentes de policías locales asesinados durante este año en Sinaloa, cifra máxima entre todos los estados de la República.

El agente fue identificado como David Villegas, quien tenía 11 años de servicio en la corporación y se desempeñaba como jefe de turno.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) lamentó el ataque contra el agente, quien se trasladaba a incorporarse a sus labores.