“Es fuego amigo” de Morena, dice Armando Ayala sobre citatorios de la FGR

ENSENADA, BC (apro).- El senador y expresidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, consideró que es “fuego amigo” dentro del partido Morena la filtración de citatorios filtrados para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), y ligó el tema a la próxima campaña por la gubernatura local.

El legislador lo declaró en entrevista radiofónica desde la Ciudad de México, luego de que desde el martes 18 comenzaron a circular fotografías de los documentos con fechas y horarios para presentarse en la dependencia.

Además del senador, también se menciona al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, a los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres Torres, así como al empresario Fernando Rafael Salgado Chávez.

En el caso de Ayala Robles, estaba citado a las 14:00 horas de este viernes 21 de noviembre ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por una carpeta conjunta con los Torres.

Ayala Robles ligó las filtraciones y publicaciones consecutivas en medios de comunicación a lo que llamó “el marco de la carrera rumbo a la elección del 2027, hablando del estado de Baja California”.

“Pues empiezan, ¿verdad?, los golpes bajos, empiezan las campañas negras, los desprestigios. Y todo es en ese marco: campañas que a veces vienen del propio movimiento, como le dicen por ahí: ‘es fuego amigo’. De eso que te dan un abrazo, una palmadita, ‘te estimo mucho’, pero por abajo del agua te avientan un gancho. Eso es”, expresó.

El exalcalde porteño consideró que las denuncias anónimas “son falsas”, luego de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguró que se presentaron por la vía electrónica.

“Yo creo que son denuncias falsas o ‘fake’, hechizas, porque yo no tengo ninguna notificación. Para haberme yo presentado el día de mañana (viernes) tendrían que haberme notificado con 48 horas de anticipación. Hasta ayer (miércoles 19), a las 2 de la tarde, ni en mi domicilio, ni en mi oficina, que es muy conocida en la Ciudad de México, pues llegó ninguna notificación. Entonces, es una campaña hechiza que no tiene sustento”, aseveró.

Ayala Robles aseguró que, en el caso de que se presente una denuncia, él se presentaría porque “el que nada debe, nada teme”, y que se encuentra “muy tranquilo”.

“Es más chisme y politiquería eso que una situación que sea real. Es lo que puedo decir: no he sido notificado ni nada. Hay varias versiones”, comentó, además de reiterar que no ha sido notificado formalmente y nunca ha estado relacionado en un procedimiento de este tipo.

Señaló que hay “algunos personajes” que han hecho campaña, pero “no prenden”, “están muy chafas” y están en últimos lugares en las encuestas, por lo que en la desesperación hacen este tipo de prácticas.

“Invertir dinero en medios, noticias falsas, hacer este tipo de prácticas para afectar a compañeros y al movimiento, porque, a fin de cuentas, todo esto es ‘carnita’ para la oposición, pero a veces son los mismos compañeros de aquí. No puedo decir nombres y no lo puedo decir con una certeza, pero también es lo que he percibido en redes”, enfatizó Ayala Robles.

Por último, al igual que el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, el senador consideró que tomará medidas jurídicas.