Marchan en Tabasco por homicidio de universitario presuntamente a manos de policías

Marcha en Tabasco por el asesinato de Rodrigo Isidro Ricardez en un retén policiaco. Foto: Facebook: Gadiel Ricardez

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Al menos un centenar de personas marchó hasta la sede del gobierno de Tabasco y de la Fiscalía General del Estado (FGET) para exigir justicia por el asesinato del estudiante universitario Rodrigo Isidro Ricardez.

La familia de la víctima fue atendida por el fiscal Oscar Tonatiuh Vázquez Landero, quien aseguró que una de las líneas de investigación involucra a agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El estudiante de Veterinaria en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) fue asesinado el 14 de noviembre pasado, cuando conducía su vehículo y supuestamente no se detuvo en un retén, por lo que, según la familia, los efectivos policiacos le dispararon, alcanzándolo en el cuello.

Luego de recibir el disparo, Rodrigo impactó su coche sobre un árbol; cuando los paramédicos llegaron ya no contaba con signos vitales y notaron la herida de arma de fuego.

El fiscal Vázquez Landero salió de sus oficinas para expresarle sus condolencias a Lucio Isidro Álvarez, padre del joven asesinado. El servidor le dijo que continúa la investigación y que se está avanzando, y que las puertas de la dependencia están abiertas.

En declaración a la prensa, señaló que no podía dar detalles de las pesquisas, pues es una investigación en proceso y debe guardar sigilo.

Dijo desconocer si los policías acusados ya fueron dados de baja en la SSyPC, pero admitió que la participación de agentes es una de las líneas de investigación.

En la marcha en demanda de justicia a Rodrigo Isidro, que también era ganadero, participaron personas a caballo; el equino de la víctima no llevaba jinete, y sí una pancarta que decía: "Hoy mi silla está vacía y en mi casa solo hay dolor".