Red Defensoras DH México urge la búsqueda y localización de dos mujeres desaparecidas en Mazatlán

Fichas de búsqueda de Herminia Guadalupe Rivera Rendón y Teresa de Jesús Morales Ontiveros. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió a las autoridades la búsqueda y pronta localización de Herminia Guadalupe, hija de una madre buscadora, junto a la de Teresita de Jesús, ambas privadas de la libertad por un grupo armado en el estacionamiento de un supermercado el 19 de noviembre último.

En un comunicado, la organización no gubernamental se pronunció sobre los hechos ocurridos en el estacionamiento de un supermercado, cuando un grupo armado privó de la libertad a ambas mujeres, dejando abandonada a una niña de ocho años quien a la postre fue resguardada por el Sistema DIF Mazatlán.

?????? #AlertaUrgente SINALOA / Desaparición de Herminia Guadalupe Rivera Rendón, hija de una buscadora integrante del colectivo @FUUNDEC , y de su amiga Teresa de Jesús Morales Ontiveros. Nos sumamos a la exigencia de justicia, verdad y protección.#ProteccionYa pic.twitter.com/wCc9YtORAf — ?????? ???????????????????? ??é???????? (@RedDefensorasMx) November 22, 2025

Herminia Guadalupe Rivera Rendón, una de las víctimas, es hija de una madre buscadora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

La Red Defensoras, agrupación de protección integral feminista para las defensoras de derechos humanos condena el crimen de desaparición de mujeres, en particular de aquellas que realizan la labor de búsqueda de sus seres queridos, lo que, señala, “refleja los riesgos diferenciados que enfrentan las defensoras en nuestro país”.

Al respecto realizan una serie de exigencias: