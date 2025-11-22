Un exescolta de Carlos Manzo está prófugo: Ramírez Bedolla

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que uno de los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, aún se encuentra prófugo.

El mandatario estatal indicó a medios locales que fueron detenidos ya siete escoltas del edil, a quienes ya se les había tomado sus declaraciones, por lo que ya fueron puestos a disposición de un juez de control para determinar su situación legal.

“Se está haciendo una investigación integral, amplia, digamos que de 360°, en todos los sentidos donde haya alguna línea de investigación se está desdoblando y ya se estableció por parte de la Fiscalía esta línea que incluye a su primer círculo de seguridad, ocho escoltas, ayer se detuvo a siete", dijo.

Las detenciones fueron ejecutadas el viernes 22 de noviembre, por la tarde, en un operativo en el que participaron autoridades federales y estatales.

Los escoltas estaban encargados de la seguridad de Manzo al momento en que fue atacado, y son investigados por abatir al tirador de 17 años, que posteriormente fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales.

Según los primeros avances de la investigación, el joven actuó junto con otras dos personas que fueron hallados muertos en una carretera con huellas de tortura el 10 de noviembre.

A la detención de los escoltas se sumó la del supuesto autor intelectual del homicidio, Jorge Armando “N” alias “El Licenciado”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.