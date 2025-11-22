Vuelca autobús turístico en la carretera Morelia-Pátzcuaro; hay siete fallecidos y 20 lesionados. Foto: X: @pcmichoacan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Siete personas fallecidas y 20 lesionadas fue el saldo de la volcadura de un autobús de turismo ocurrido sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura del kilómetro 25, informó la Coordinación de Protección Civil de Michoacán.

El percance, ocurrió en una curva en el entronque con la desviación a Villa Madero, en las inmediaciones de la Escuela Normal de Tiripetío.

De acuerdo con las autoridades, los pasajeros salieron de Uruapan con dirección a Tlalpujahua, municipio en el que se realiza la Feria de las Esferas.

Elementos de la policía municipal de Morelia y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal acordonaron el área y auxiliaron a los lesionados mientras llegaban las ambulancias que los trasladaron a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y unidades de la Secretaría de Salud.

Los nombres de las personas fallecidas no han sido dados a conocer.

Los lesionados fueron identificados como: Aidé Mendoza García, de 44 años; Omar Ayala Mendoza, de 13; Martin Ayala Ríos, 42; Rogelio Estrada Esquivel, 56; María Guadalupe Díaz Tovar, 47; Emily Obed Paniagua,14; Danae Vargas Paniagua; Candelaria Paniagua Gutiérrez, 52; Víctor Navarro González, 51; José Macrín Coria López, 26; Guadalupe Ramírez Silva; Axel Villagómez Lara; Martín Ayala Ríos, 2 años.

Jesús Rosas Valencia, 28; Jeserika Martínez Domínguez, 37; Eduardo Rosas Valencia, 33; María Elena León Ortiz, 24; Gerardo Sandoval Ortega, 25; María Rosario Quintero, 37 y Juana Paniagua Gutiérrez, de 52 años.