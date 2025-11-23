Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz

ZONGOLICA, Ver. (apro). - Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica y exdirigente estatal del extinto PRD, fue asesinado este domingo en la localidad Piedra Blancas, ubicada en la zona serrana de ese municipio.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos y que la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos. La dependencia confirmó que la víctima fue identificada en los registros oficiales como J.C.M.C.

La Fiscalía detalló que fiscales, peritos y policías ministeriales realizan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del crimen. Hasta ahora no se han informado líneas de investigación ni posibles responsables.

La institución señaló que continuará integrando datos de prueba como parte del proceso ministerial.

Mezhua Campos fue presidente municipal de Zongolica por la coalición PAN–PRD tras la elección de 2017 y anteriormente encabezó la dirigencia estatal del PRD en Veracruz.

En años recientes buscó contender como candidato independiente a la gubernatura y había iniciado un movimiento para integrar una nueva fuerza política.

En su página personal de Facebook, colaboradores de su equipo publicaron un mensaje para informar sobre su fallecimiento y expresar su postura sobre los hechos.

El texto señala: “Con profunda tristeza informamos que han asesinado a nuestro líder Juan Carlos Mezhua (…) Pedimos a todos elevar una oración por su eterno descanso”.

La publicación no ofrece detalles adicionales sobre las circunstancias del ataque

También, el 9 de diciembre del 2024, fue asesinado en Zongolica, Benito Aguas Atlahua, quien era diputado federal del distrito.