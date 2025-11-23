Declaran culpable, otra vez, a Javier López Zavala por violencia familiar contra Cecilia Monzón

PUEBLA, Pue. (apro).- Un Tribunal de Enjuiciamiento volvió a declarar culpable al exfuncionario marinista, Javier López Zavala, por violencia familiar cometida contra la fallecida abogada feminista Cecilia Monzón.

Hasta la media noche del sábado terminó de reponerse la audiencia, que ya se había llevado a cabo en mayo de este año, pero que el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal ordenó repetir luego de dejar sin efecto la sentencia ya dictada contra el también ex candidato a la gubernatura de Puebla.

En su cuenta X, Helena Monzón, hermana de Cecilia, calificó de absurdo y revictimizante la repetición de este procedimiento que determinó el Poder Judicial de Puebla.

uD83DuDEA8??CONDENA



Violencia Familiar, en agravio de CECILIA MP (no respecto a uD83DuDC25).



Ponen la PENA el 28/11. Tenemos que volver a luchar eso, no vaya a ser que le pongan menos pena que la que ya tenía el MALTRATADOR JAVIER LÓPEZ.



P.D. El juicio de Feminicidio va por separado, en un… pic.twitter.com/zfmBulODhU — Helena Monzón (@Helena_Monzon) November 23, 2025

En la reposición de la audiencia se dio lectura a la denuncia que en su momento presentó la abogada Cecilia, quien fue asesinada en mayo de 2022.

Helena informó que el 28 de noviembre se dictará de nueva cuenta sentencia, pero que ahora insistirán que se imponga la pena máxima contra el político o al menos que se vuelvan a dictar los seis años de prisión a los que ya se le había condenado.

"En resumen, ha sido un verdadero absurdo lo que nos ha hecho hacer el Poder Judicial de Puebla, francamente creo que a la juzgadora la han hecho repetir un trabajo de forma absurda, que no entiendo a quién beneficia, ni como se beneficia, pero, desde luego, no a las víctimas', reclamó Monzón.

La también abogada se manifestó además inconforme porque en este nuevo fallo el Tribunal otra vez sólo tomó en cuenta la violencia familiar ejercida contra su hermana, pero no contra su sobrino, hijo del político.

En tanto que el juicio contra de López Zavala y otros dos supuestos cómplices por el feminicidio de Cecilia Monzón, sigue aún sin concluir después de más de 70 audiencias.