Detienen a cuatro policías por homicidio de un universitario en Tabasco

Detienen a cuatro policías por homicidio de universitario en Tabasco. Foto: Facebook: Rodrigo Isidro Ricardez

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) aprehendió a cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), están acusados de haber asesinado a un universitario por no hacer alto en un retén policiaco.

El pasado 14 de noviembre, Rodrigo Isidro Ricardez, de 20 años, estudiante de Veterinaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), fue atacado a balazos en una avenida de la colonia Tierra Colorada mientras conducía su auto cuando se dirigía a su domicilio.

De acuerdo con su familia, los policías abrieron fuego durante un operativo de revisión de autos; el joven recibió un disparo por la espalda a la altura del cuello antes de chocar contra un árbol.

La FGET, mediante un comunicado, informó hoy que, en atención al principio de cero impunidad y tras la investigación del Ministerio Público realizada por la Dirección de Policía de Investigación, cumplimentó este domingo las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio en contra de cuatro personas, las cuales formaban parte de una corporación de seguridad en el estado.

La dependencia precisó que "existen elementos suficientes para imputarles su probable participación en el delito".

Los detenidos, agregó, se encuentran en proceso de ser puestos a disposición del juez de control que las requiere.

Por último, la FGE "reconoce y agradece el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la colaboración de los integrantes de la FIRT Olmeca, cuyo respaldo ha sido fundamental para mantener el compromiso de cero impunidad".

El sábado, unas 100 personas, encabezabas por la familia de la víctima, participaron en una marcha para exigir justicia.

Cuando llegaron a la Fiscalía, la familia fue atendida por el titular de la institución, Oscar Tonatiuh Vázquez Landero, quien le dijo al padre de la víctima, Lucio Isidro Álvarez, que la investigación estaba siguiendo su curso.

Veinticuatro horas después se dio a conocer la captura de los presuntos responsables.