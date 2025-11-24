Investigan a policías de San Luis Potosí por abandono de cadáveres en municipio zacatecano. Foto: Fiscalía de Justicia de Zacatecas

ZACATECAS (apro).- La Fiscalía de Justicia de Zacatecas investiga si policías estatales de San Luis Potosí “sembraron” los siete cadáveres hallados por agentes estatales la noche del domingo en un camino de terracería que conduce de Cervantes, municipio zacatecano de Villa de Cos, hacia El Salado, municipio potosino de Santo Domingo.

El fiscal de Justicia, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que los cuerpos estaban en “en un estado de putrefacción, por lo cual se advierte que no fueron privados de la vida en ese lugar”, sino que sólo fueron dejados ahí.

Cerca del lugar del hallazgo, ahondó, los policías estatales ubicaron en territorio zacatecano una camioneta pick up gris, cuatro puertas, sin logotipos ni cromáticas oficiales en la que viajaban tres hombres y una mujer, quienes se identificaron con credenciales como elementos de seguridad del estado de San Luis Potosí.

Debido a que en la camioneta había manchas de sangre e indicios que podrían relacionarlos con el hecho de los siete cuerpos, la Policía Estatal procedió a detenerlos y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

El fiscal dio a conocer que, como parte de las investigaciones, a través de un barrido cibernético se detectó una nota en redes sociales donde se reportaba el abandono de siete cuerpos el domingo frente a la presidencia municipal de Santo Domingo, San Luis Potosí.

Con este antecedente, dijo, la Fiscalía de Zacatecas ya se encuentra en coordinación con su homóloga potosina para verificar si ambos hechos están relacionados, lo que hasta ahora no está confirmado.

Camacho Osnaya informó que la situación jurídica de los detenidos se definirá dentro del plazo constitucional de 48 horas “para establecer su probable o posible participación en el hallazgo de estos cuerpos sin vida”

Mencionó que el área donde se dio el hallazgo es disputada por tres organizaciones criminales: Cártel del Pacifico, Cártel del Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación.