Con 49 feminicidios en 10 meses, Sinaloa se une a estrategia nacional contra violencia hacia mujeres

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se une al "Compromiso nacional por la vida la felicidad y el respeto a las mujeres", durante el segundo año con el mayor número de feminicidios desde que se tiene registro. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El gobierno de Sinaloa se sumó a la estrategia nacional “Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres”, en medio de un año que ha significado el más violento en temas de género en los últimos siete años, con registro de 49 feminicidios que lo coloca como el segundo de mayor incidencia desde el 2012.

Este registro comienza en dicho año en la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo el de mayor incidencia el de 2017 con 86 casos, año en que se impuso la alerta de género en Sinaloa.

En un evento privado en el Palacio de Gobierno, Rubén Rocha Moya se enlazó a la semanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para adherirse a esta campaña nacional de la Secretaría de las Mujeres federal.

Sin embargo, el contexto que atraviesa la entidad es de 49 feminicidios en 10 meses, y durante los últimos días de noviembre, previo al inicio de los eventos de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, han asesinado al menos a cuatro mujeres en el estado.

Incidencia de feminicidios en Sinaloa por mes y año. Foto: Especial.

Durante su intervención, el gobernador Rocha aseguró que la intención es “ponerle fin” a toda la violencia contra las niñas, mujeres y adolescentes.

“Desde Sinaloa le manifestamos que nos unimos de manera muy comprometida con todas las acciones que ha diseñado su gobierno a través de la Secretaría de las Mujeres encabezada por nuestra querida Citlalli, pero también por las legisladoras y un conjunto de mujeres extraordinarias como las que ahora le acompañan para que juntas y juntos podamos ponerle fin a la violencia contra las mujeres, las niñas y las y los adolescentes, que estén bien todas las mujeres de México, de Sinaloa”, dijo.

Sin embargo, durante la actual administración delitos como la violencia familiar se han incrementado de 4 mil 494 en 2021 a 5 mil 305 al año siguiente. Actualmente se acumulan 4 mil 486 en 10 meses, y en cada uno de los cuatro años de la administración de Rocha se han superado los 5 mil 300 casos.

Delitos, de mayor incidencia, contra las mujeres en Sinaloa. Foto: Especial.

Otros delitos disparados en este 2025 contra las mujeres son las amenazas y violaciones con 1 mil 352 (cifra récord desde que existe registro) y 287, de manera respectiva.