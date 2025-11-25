Condenan a 50 años de cárcel a feminicida de Tabasco; estaba prófugo en EU desde 2015. Foto: Fiscalía de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un juez condenó a 50 años de prisión a un feminicida que hace una década asesinó con extrema violencia a su expareja en un parque de la capital tabasqueña y huyó a Estados Unidos, donde adoptó otra identidad.

Osmar “N” mató a Yesenia “N” el 1 de noviembre de 2015 en el parque La Choca, donde citó a la víctima. El crimen conmocionó a la sociedad tabasqueña por el grado de brutalidad, pues la degolló y quemó el cuerpo.

En conferencia de prensa, el gobernador Javier May Rodríguez informó que la sentencia es definitiva y llega poco más de diez años después del asesinato.

“Hace unos días se dictó sentencia definitiva, por 50 años de prisión, al responsable del feminicidio de una joven que, en noviembre de 2015, fue privada de la vida en el parque La Pólvora, de Villahermosa; y lo decimos con toda convicción: es tiempo de mujeres sin violencia”, declaró.

Osmar “N” fue detenido en febrero de 2022 por autoridades de Estados Unidos. Desde 2015, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) había obtenido una orden de aprehensión en su contra por feminicidio.

El acusado permaneció prófugo varios años, desplazándose entre distintos estados del país y utilizando documentación falsa. Una vez que autoridades tabasqueñas lo ubicaron en el vecino país del norte, se giró una ficha de Interpol y se solicitó la colaboración de la embajada estadounidense en México.

Finalmente, fue localizado en Houston, Texas, donde fue arrestado por autoridades de aquel país.

Posteriormente, Osmar “N” fue trasladado a Tabasco. La FGET informó, mediante un comunicado, que integró una investigación con perspectiva de género que derivó en la sentencia de 50 años de prisión.