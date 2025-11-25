Dictan prisión preventiva oficiosa a cuatro policías acusados de matar a universitario en Tabasco

Marcha en Tabasco por el asesinato de Rodrigo Isidro Ricardez en un retén policiaco. Foto: Facebook: Gadiel Ricardez

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a los cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) acusados de homicidio calificado en pandilla en agravio de un estudiante universitario que presuntamente fue asesinado por no detenerse en un retén policiaco.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que durante la audiencia inicial presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados hasta el momento, los cuales —afirmó— sustentan la probable participación de los imputados y buscan su vinculación a proceso.

Agregó que los policías hicieron valer su derecho constitucional a reservarse la declaración y solicitaron la duplicidad del término para preparar su defensa.

La continuación de la audiencia fue programada para el viernes 28, cuando se definirá la situación jurídica de los acusados.

El pasado viernes 14, Rodrigo Isidro Ricardez, de 20 años, alumno de la carrera de Veterinaria en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), murió tras recibir un disparo en la parte posterior de la cabeza cuando conducía rumbo a su casa y, según la versión oficial, no se detuvo en un retén policiaco.

La familia sostiene que fueron los policías quienes le dispararon.