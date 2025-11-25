Identifican el cuerpo de joven estrangulada dentro de una maleta en Guerrero

La víctima fue identificada como Yareli Vázquez López, de 25 años . Foto: CEBP

CHILPANCINGO, Gro (apro).- En el contexto del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, familiares identificaron a una joven que fue estrangulada, metida en una maleta y semienterrada en el municipio de Copala, en la Costa Chica de Guerrero, informaron autoridades.

La víctima fue identificada como Yareli Vázquez López, de 25 años.

Fue vista por última vez el 16 de octubre en Acapulco de Juárez, de donde era originaria y por su desaparición fue activado el protocolo de búsqueda Alba Guerrero.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) su cuerpo fue hallado el 7 de noviembre dentro de una maleta que a su vez fue semienterrada en una fosa clandestina en una huerta de cocos de la comunidad Las Peñas, municipio de Copala.

Medios de la región como El Faro de la Costa Chica habían reportado que el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, pero que aún se le apreciaban tatuajes.

El cadáver fue identificado por sus familiares el lunes 24 al mediodía en el Servicio Médico Forense de Acapulco precisamente por los tatuajes que la joven portaba.

La causa de muerte fue estrangulamiento, dictaminó el estudio de ley.

La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) publicaron este lunes y martes, respectivamente, la ficha de búsqueda de la víctima con la leyenda de “Localizada”.

El municipio de Copala se ubica a unos 130 kilómetros de distancia del puerto de Acapulco.

Del 1 de enero al 24 de noviembre de 2025, el monitor de violencia de género y feminicidios de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacía las Mujeres ha contabilizado 101 homicidios dolosos contra mujeres en Guerrero.

Este martes el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó el informe “Mujeres de la Montaña. Renacer entre los filos del olvido” que documenta la dramática situación de los feminicidios, desapariciones y matrimonios infantiles forzados de los últimos cinco años en la región de la Montaña, la más marginada de la entidad.