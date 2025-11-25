Identifican uno de los siete cuerpos abandonados por policías de SLP en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- La Fiscalía de Justicia del Estado confirmó que uno de los siete cadáveres encontrados la noche del domingo en Villa de Cos, en los límites con Santo Domingo, San Luis Potosí, es uno de los cinco habitantes de la comunidad de Sauceda de la Borda, Vetagrande, reportados como desaparecidos y plagiados entre el 19 y el 21 de noviembre.

Se trata de Víctor Adolfo Reyes Calixto, de 31 años, cuyo cuerpo fue identificado por sus familiares, confirmó el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya.

Policías estatales encontraron los cuerpos de siete personas asesinadas en una terracería que conecta a la comunidad de Cervantes, municipio zacatecano de Villa de Cos, con El Salado, Santo Domingo, San Luis Potosí, y detuvieron cerca del lugar del hallazgo a cuatro agentes de la Guardia Civil potosinos, a quienes acusan de presuntamente abandonar los cadáveres.

Víctor era uno de los cinco hombres desaparecidos y privados de la libertad entre el 19 y 21 de noviembre en Sauceda de la Borda, comunidad de tres mil 621 habitantes del municipio de Vetagrande, ubicada apenas 10 kilómetros al suroeste de la zona conurbada de Zacatecas.

La Fiscalía zacatecana difundió en redes sociales cuatro fichas de búsqueda, entre ellas la de Víctor, quien al momento de su desaparición solo vestía un bóxer; al igual que los hermanos José Brayan y Jesús Alejandro Rodríguez Horta, de 25 y de 22 años, respectivamente. Los tres habrían sido sustraídos de sus domicilios por civiles armados.

También están desaparecidos Juan Pablo Gurrola Martínez de 26 años y José Luis Gurrola Palacios de 54 años, a quien se le vio por última vez el 19 de noviembre.

Pobladores de Sauceda la Borda se reunieron la tarde del lunes en la explanada de la capilla de la virgen de la Inmaculada Concepción para rezar un rosario por el regreso de sus desaparecidos.