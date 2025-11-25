Investigan en Chicago a sacerdote de Tampico por presunto abuso sexual de un menor

TAMPICO, Tamps. (apro).– La Arquidiócesis de Chicago inició una investigación formal contra el sacerdote originario de Tampico, Ernesto Tovar Trejo, tras recibir una denuncia por presunto abuso sexual cometido en contra de un menor de edad durante los periodos en que el clérigo viajó a Estados Unidos para oficiar misas.

El caso fue confirmado por la propia Arquidiócesis estadunidense a través de un comunicado firmado por el cardenal Blase Joseph Cupich, quien informó que la denuncia ya fue puesta en manos de las autoridades civiles. La institución religiosa también ofreció al denunciante los servicios del Ministerio de Asistencia a las Víctimas.

De acuerdo con el documento, Tovar Trejo acudió por varios años a Chicago para impartir servicios religiosos en la parroquia Maternity of the Blessed Mother, donde incluso ofició sin contar con los permisos adecuados. Durante esos viajes habrían ocurrido los abusos denunciados.

Tras recibir la notificación de la Arquidiócesis de Chicago, la Diócesis de Tampico confirmó que el sacerdote fue inhabilitado para oficiar misas y suspendido de todas sus funciones religiosas mientras se desarrollan las investigaciones en Estados Unidos.

Tovar Trejo se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora del Carmen, en la colonia México, al norte de Tampico, y había sido nombrado titular del Decanato “Cristo del Mar”. Era considerado uno de los sacerdotes de mayor trayectoria en la diócesis, pues en abril de 2025 cumplió 36 años de ministerio. La última felicitación pública de la diócesis hacia él ocurrió el 14 de mayo, con motivo de su cumpleaños.

Sin embargo, esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto: en 2024 fue señalado por hacer un llamado público a votar por el entonces candidato panista Carlos Fernández Altamirano.

La vocería de la Diócesis de Tampico, a cargo de Néstor Javier López Rodríguez, evitó responder llamadas y mensajes sobre el caso.

En su comunicado, la Arquidiócesis de Chicago exhortó a cualquier persona que haya sufrido abuso sexual por parte de sacerdotes, diáconos o personal laico a acercarse a las autoridades e instituciones de apoyo, asegurando que serán atendidas “con dignidad y compasión”.

La investigación continental continúa en curso tanto en Estados Unidos como en México, donde la suspensión de Tovar Trejo permanecerá vigente mientras se esclarecen los hechos denunciados.