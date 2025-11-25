Marchan en Tijuana para exigir justicia por asesinato de la abogada Emilia Ortega. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro).- Integrantes de distintos colegios de abogados de Baja California participaron este lunes 24 de noviembre en una marcha silenciosa en el municipio de Tijuana, Baja California, para exigir justicia en el caso de Emilia Ortega Aceves, además de señalar que van 13 litigantes asesinados en lo que va del sexenio.

Las y los integrantes del gremio se reunieron en el Monumento a la Independencia y de ahí se dirigieron hacia las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Conforme a medios locales, en la protesta habrían participado alrededor de 200 personas, quienes mostraron fotografías de la abogada, quien fue ultimada el pasado martes 18 de noviembre por parte de tres sicarios que lograron huir.

Como parte de su manifestación mostraron letreros con mensajes como “No quiero pésame… quiero justicia”, “¿Quién de ustedes sigue?”, y “Las controversias no se dirimen privando de la vida a los abogados”, entra otras expresiones.

David Jesús Rincón Rey, presidente del Consejo Directivo de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), declaró a la prensa que la concentración es por las agresiones que han sufrido diferentes integrantes del gremio.

“No sólo por el asesinato que se acaba de dar de nuestra compañera Emilia Ortega Aceves, sino por todos y cada uno de los 13 abogados que, en lo que va de este sexenio, han sido ultimados violentamente, y de los cuales no vemos ningún resultado”, afirmó.

Rincón Rey agregó que, de igual forma, por la inseguridad que se vive en la entidad.

“Creemos que hay que decir ‘¡Basta ya¡’ a no poder salir a la calle, a no poder salir a un restaurante a comer tranquilamente, a no poder desarrollar nuestra profesión como se debe. En consecuencia, derivado de ello, es que hacemos esta marcha”, remarcó el presidente.

A la marcha acudieron familiares de la abogada Emilia Ortega, quienes fueron acompañados hasta las instalaciones de la FGE; en el lugar, conforme a los datos recabados por la prensa local, las autoridades les han respondido que se encuentran en una etapa de investigación y se estarán comunicado con la familia.