Nuevo amparo dilata sentencia contra López Zavala por violencia familiar contra Cecilia Monzón

PUEBLA, Pue., (apro) .- Una nueva suspensión provisional fue otorgada al político Javier López Zavala, la cual dilata la audiencia programada para este 28 de noviembre en la que se definiría la sentencia que se le impondrá por el delito de violencia familiar, cometido contra la fallecida abogada Cecilia Monzón.

Justo cuando este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Helena Monzón, hermana de Cecilia, acusó que el hecho de que este nuevo “artilugio” de la defensa haya procedido para atrasar la condena de López Zavala, demuestra que el sistema judicial de Puebla sí sirve, pero “para negarle el acceso a la justicia a las mujeres”.

Monzón informó en su cuenta X que fue notificada que la defensa del político priista inició un nuevo juicio de amparo y que el Juzgado Quinto de Distrito en materia Penal del Estado de Puebla le otorgó una suspensión preventiva que originó que la audiencia que se realizaría este 28 quedara cancelada.

Cabe recordar que, después de que la semana pasada se tuvo que reponer una audiencia del juicio contra López Zavala por el delito de violencia familiar, el tribunal de Enjuiciamiento lo volvió a encontrar culpable, por lo que este viernes se citó para definir la pena que se le impondrá.

Helena explicó que la defensa interpuso un nuevo amparo, ahora para inconformarse con el hecho de que se haya dado lectura a la denuncia que en vida hizo su hermana Cecilia y a pesar de ser contrario a la nueva Ley de Amparo, le otorgan la suspensión provisional. Explicó que la suspensión definitiva, se analizará ahora en una audiencia que se realizará el día 27.

“Esto significa que le han dado una semana extra al señor Javier López para buscar cualquier artilugio”, expresó al asegurar que esto es claramente facilitado por el Poder Judicial de Puebla.

“Esto nos demuestra sencillamente que ya ni siquiera pueda yo hablar de revictimización, de lo que puedo hablar es que el sistema sí sirve, y que es un sistema que sistemáticamente sirve para negarle el acceso a la justicia a las mujeres, para eso sí sirve”, manifestó la abogada.

Además del juicio por violencia familiar, el priista, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Mario Marín Torres y, por lo mismo, fue compañero en ese gabinete del actual gobernador Alejandro Armenta Mier, también está siendo procesado como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada feminista Cecilia, acribillada a balazos en mayo de 2022.