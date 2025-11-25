Rubén Rocha cambia su versión sobre la imposición de su candidatura en 2021

CULIACÁN, Sin. (apro).-El gobernador Rubén Rocha Moya cambió su versión sobre la imposición de la candidatura en 2021, la cual primero dijo fue por orden de Andrés Manuel López Obrador debido a su amistad, y ahora asegura fue por preferencias de voto en las encuestas.

En su conferencia semanera Rocha advirtió que la decisión fue tomada no imposición del entonces presidente López Obrador, sino por una presunta intención de voto en donde aseguró haber salido mejor posicionado que el Químico Luis Guillermo Benítez Torres.

“Quiero decirlo muy enfáticamente porque así lo creo, yo reconocí la intervención del presidente y alguien dijo, lo escribió, que el presidente hizo candidato a Rubén Rocha Moya. No, a mí me hizo candidato la preferencia electoral aquí en Sinaloa”, aseguró.

Al respecto, Rocha responsabilizó a la comisión de encuestas de haberlas realizado supuestamente de forma trivial y ello provocó que el Químico Benítez surgiera como ganador en las dos ocasiones en que estas fueron realizadas.

“El Químico no pintaba, pero sí tenía ayudantes allá por alguna razón, y que di dinero mentiras de eso, no lo necesitaba porque yo estaba confiado en los resultados”.

La intención de voto, dijo, le favorecía en un 35% contra el 15 del más cercano a quien se refirió como un “expriista”, haciendo alusión a Gerardo Vargas Landeros quien a la postre fue candidato y alcalde de Ahome, ahora destituido por presuntos cargos de corrupción.

Por otra parte, el gobernador informó que será este viernes 28 cuando se realice la glosa de su cuarto informe de gobierno en la sede del Congreso Estatal, evento que será únicamente con sus funcionarios.

Señaló que no traerán invitados de fuera y que se abocará exclusivamente a atender los temas de su gestión.

Apenas ayer domingo un grupo de la oposición en conjunto con cámaras empresariales presentaron un informe ciudadano en donde contrastan resultados presumidos por Rocha, sobre todo en temas de seguridad, procuración de justicia, economía y salud.

Estos resultados fueron sacados de encuestas del Inegi y contrapuestos a los que el gobernador presentará el viernes próximo en el Congreso.