SSPC detiene a 15 presuntos integrantes de célula criminal en operativos simultáneos

Detención de uno de los presuntos integrantes de un grupo criminal, en un cateo de cuatro cateos simultáneos. Foto: X: @GabSeguridadMX

PUEBLA, Pue., (apro) .- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal informó que, tras ejecutar cateos simultáneos en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y esta entidad, se logró la detención de 15 integrantes de una banda delincuencial dedicada a la comisión de homicidios, el narcomenudeo y el tráfico de armas.

En Puebla, la autoridad reporta que fueron detenidos Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo”, identificados por las autoridades como posibles líderes de la organización.

El arresto de los dos cabecillas habría ocurrido durante cateos llevados a cabo el 20 de noviembre en el clúster Venetto, del exclusivo fraccionamiento Lomas de Angelópolis en el municipio de San Andrés Cholula, conurbado con Puebla capital.

Según el reporte emitido por la autoridad federal, en los cateos realizados en las cuatro entidades se aseguraron 14 inmuebles, diversas dosis de droga, siete armas de fuego, cartuchos, vehículos de alta gama, vehículos tipo racer, cinco motocicletas, 68 teléfonos móviles, equipo táctico, de radiocomunicación y de cómputo, así como dinero en efectivo.

La SSPC detalló que lo incautado representa una afectación de más de 97 millones de pesos a las operaciones de ese grupo delincuencial.