Sujeto de 29 años asesina a su novia de 15 años y a sus suegros en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una joven de 15 años fue víctima de feminicidio a manos de Diego “N”, su pareja sentimental, quien también asesinó a los padres de la menor dentro un domicilio en la comunidad San Jerónimo, municipio de Guadalupe.

La Fiscalía de Justicia reportó que, al interior de un domicilio ubicado en esta localidad próxima a la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, se confirmó el homicidio de dos personas, un hombre y una mujer, quienes fueron privados de la vida con arma blanca.

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya dio a conocer que conforme avanzaron las investigaciones se logró establecer la identidad del presunto responsable del doble homicidio, y que había sido privada de la libertad una tercera víctima, hija de la pareja asesinada.

Alrededor de las 14:00 horas, agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto lograron la detención de Diego “N”, de 29 años y originario del Estado de México, en el municipio de Guadalupe.

Confirmó que también se logró la localización de la adolescente de 15 años, pero que “lamentablemente se encuentra sin vida”.

En un videomensaje, el fiscal dio a conocer que las Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y Atención de Delitos en contra de la Mujer realizan las diligencias pertinentes para llevar ante los tribunales a Diego N, a quien en próximas horas formularán una imputación por los delitos de feminicidio y homicidio calificado.

“No permitiremos que ninguna mujer sea violentada y, asimismo, llevaremos ante los tribunales a los responsables por estos hechos que tanto laceran y lastiman el pleno desarrollo de la sociedad zacatecana”.