Alcalde de Celaya revela que se reunió con el crimen organizado

CELAYA, Gto. (apro).- El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reveló que, antes de rendir protesta como presidente municipal, sostuvo una reunión con integrantes de un grupo criminal. Durante este encuentro le exigieron dinero y posiciones dentro de la administración pública, peticiones a las que, aseguró, no accedió.

"Hubo un momento que estaba muy difícil la situación y la persona que me llevó les pidió que en otro momento nos reuniéramos. Nos salimos y cuando estábamos solos me dijo: 'te pusiste bien loco, nos iban a matar'. Le respondí, 'a los dos, no'", narró el alcalde morenista cuestionado sobre la reunión con integrantes de la delincuencia organizada.

Ramírez Sánchez reconoció que, además de ese acercamiento, personas ligadas a cárteles se han comunicado con él para ofrecerle apoyo o para lanzarle amenazas, sin precisar a qué organizaciones pertenecen.

Aseguró que, tras la primera reunión, informó al gobierno federal y solicitó el refuerzo de la seguridad para él y su familia.

Juan Miguel Ramírez se convirtió en candidato de Morena a la alcaldía de Celaya luego del asesinato de Gisela Gaytán, candidata inicial a la alcaldía, quien fue atacada a tiros el primer día de campaña.

Señaló que es consciente de los riesgos que implica gobernar uno de los municipios con mayores índices de violencia del país.

"No que yo sea muy valiente, yo tengo una posición política, ideológica, yo vine aquí para ayudar al pueblo", declaró en entrevista.

A solo cuatro meses de asumir la presidencia municipal, en febrero pasado, su jefe de escoltas, Álvaro Fernando Coria Jiménez, integrante de la Secretaría de Seguridad de Celaya, fue asesinado al recibir varios disparos cuando salía de su domicilio el 12 de febrero.

En sus declaraciones ante medios de comunicación, el alcalde Ramírez Sánchez confirmó que su hija, Violeta Ramírez, decidió renunciar a la dirección de Cultura en Tarimoro, cargo que había asumido en octubre de 2024, debido a los riesgos que implica trasladarse diariamente desde Celaya, un trayecto de aproximadamente 30 kilómetros.

La decisión se tomó después de que, en una ocasión, fue seguida durante el recorrido hacia el municipio vecino.

"Ojalá que los delincuentes fueran como en las películas, que respetaran a las familias y solo vayan contra los malosos. No quiero que a mi familia le pase algo".

Violeta Ramírez dejará oficialmente el puesto en enero próximo. El alcalde señaló que ella, al igual que el resto de su familia, cuenta con protección proporcionada por fuerzas federales.

"Yo nunca he hecho acuerdos con el crimen organizado, no los tendré. Prefiero, si la situación es muy difícil, sacar a mi familia de aquí y seguir trabajando".

Finalmente, insistió en que se ha mantenido al margen de los grupos criminales que operan en Celaya. "Yo no vine ni a combatir ni a enfrentar al crimen organizado, pero tampoco a dejar que la ciudadanía no tenga protección".