Alcalde veta al payaso Brincos Dieras por promover violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció un veto indefinido contra el comediante y payaso conocido como Brincos Dieras, impidiéndole presentarse en cualquier recinto o evento público del municipio mientras él esté al frente del gobierno.

El alcalde señaló que el contenido del espectáculo de Brincos Dieras incluye dinámicas en las que, según su criterio, se expone y ridiculiza a las mujeres de manera denigrante, además de hacer apología del machismo y la violencia de género a través de chistes y juegos interactivos con el público.

“En Cajeme tenemos tolerancia cero a cualquier manifestación que promueva la violencia contra las mujeres. Aquí a Obregón no va a venir nunca más mientras yo sea presidente municipal”, declaró Lamarque Cano durante una conferencia.

Roberto Carlo Oliva Barajas, mejor conocido como Brincos Dieras, es un comediante y payaso adulto originario de Guadalupe, Nuevo León, con más de 30 años de trayectoria. Saltó a la fama nacional e internacional en los últimos años gracias a las redes sociales, donde sus videos acumulan millones de reproducciones.

Aunque cuenta con un amplio sector de seguidores que lo defienden como “humor sin filtro” y “entretenimiento para adultos que saben a lo que van”, también ha recibido críticas constantes por parte de colectivos feministas y usuarios que consideran que normaliza el acoso y la cosificación de las mujeres.

El veto aplica exclusivamente al municipio de Cajeme y no impide que el comediante se presente en otros puntos de Sonora o del país.