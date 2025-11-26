Detienen a “El Maya”, presunto líder de grupo que controla huachicol de agua en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la detención de Juan Manuel "N", alias "El Maya", presunto líder de un grupo criminal dedicado al huachicoleo de agua en el Estado de México.

La captura, registrada el 24 de noviembre, fue resultado de la "Operación Caudal", donde participaron elementos de la FGJEM, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Ecatepec.

De acuerdo con el reporte, Juan Manuel “N" es el supuesto líder de la organización criminal autodenominada "Somos Mayas, Somos Fuertes" y/o “Los Mayas”, que opera ilegalmente pipas de agua en los municipios de Acolman, Coacalco y Ecatepec.

El individuo era considerado un objetivo prioritario dentro de la segunda fase de la “Operación Caudal”, un operativo implementado para frenar la cadena de comercio ilegal de agua potable —huachicol de agua— en el Estado de México.

“Durante su detención le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles, narcóticos, una camioneta de alta gama, un vehículo y prendas de vestir con las que simulaba pertenecer a corporaciones oficiales, así como diversos identificadores de su grupo delictivo”, señaló la FGJEM en un comunicado.

Apenas el 22 de noviembre, las autoridades estatales confirmaron otras dos detenciones, de Juan “N” y Guillermo “N”, también identificados como objetivos prioritarios dentro del operativo.

#OperaciónCaudal.



Juan “N” es el presunto líder de la "Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México" (Fittam) y vocero de "Sindicatos Unidos por la Transformación de México" (Sutmex). El individuo es investigado por su probable participación en hechos delictivos de extorsión, y durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego con cartuchos útiles de diferentes calibres.

Por su parte, Guillermo “N” es señalado como integrante del grupo “Sindicato 22 de Octubre”, una organización relacionada con delitos de secuestro, extorsión, despojo, robo con violencia, disparo de arma de fuego y narcomenudeo, entre otros, de acuerdo con la FGJEM.

Operación Caudal

La “Operación Caudal” comenzó el pasado 24 de octubre de 2025. Durante su primera fase, las autoridades estatales, en coordinación con las fuerzas federales, se desplegaron en 48 municipios e intervinieron más de 189 inmuebles, donde localizaron 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.

Asimismo, fueron asegurados 322 transportes tipo pipas de distintas capacidades, 37 vehículos, y detenidos siete sujetos en flagrancia.

La Fiscalía mexiquense aseguró que ejercitaría acción penal en contra de diversos objetivos identificados como integrantes de organizaciones que operan bajo la fachada de sindicatos, de servidores públicos y particulares, por su probable intervención en el huachicol de agua.