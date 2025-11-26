Localizan fosa clandestina con al menos tres cuerpos en Guanajuato

SILAO, Gto. (apro).- Autoridades de Guanajuato localizaron una fosa clandestina al interior de un inmueble ubicado sobre la carretera Silao–Irapuato, a la altura de la comunidad San Diego el Grande.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el sitio se han encontrado los restos de al menos tres personas. Sin embargo, no se descarta que la cifra aumente en las próximas horas debido a que los trabajos de búsqueda y procesamiento continúan en el lugar.

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste informó que el hallazgo fue posible gracias al reporte realizado por un colectivo de búsqueda. Tras la notificación, personal especializado de la Fiscalía acudió al inmueble y confirmó la presencia de restos humanos.

"Los restos presentan diversos periodos de evolución a partir de la fecha en que puedan haber sido privados de la vida", precisó el fiscal de Guanajuato cuando se le preguntó si ya habían podido identificar a las víctimas.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía de Guanajuato señaló que las labores periciales permanecen activas. “No se descarta la localización de más indicios, por lo que las labores se mantienen activas y exhaustivas”, detalló la institución.

La FGE indicó que los restos recuperados fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis especializado. Además, aseguró que se mantiene comunicación con las familias de posibles víctimas para dar seguimiento al caso.

"Será únicamente tras la conclusión de los estudios científicos de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas cuando se podrá determinar con certeza el número total de personas localizadas", dice el comunicado de prensa difundido por la Fiscalía un día después de que iniciaron los trabajos de exhumación de la fosa clandestina.

En una entrevista en el municipio de León, Gerardo Vázquez Alatriste señaló que en el punto del hallazgo también se encuentra la presencia de familiares de personas desaparecidas, quienes acompañan a las autoridades conforme lo marca el protocolo vigente.

El fiscal destacó que continúan con el programa “La búsqueda que nos une", cuyo objetivo es realizar jornadas para la toma de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas.

"Este ejercicio nos ha ayudado muchísimo. Estoy convencido de que hemos contado con la colaboración de los familiares, de las personas que tienen a alguien desaparecido. Vamos, es algo que a todos nos conviene", expresó Gerardo Vázquez.

Sin ofrecer mayores detalles, confirmó que gracias a la toma de muestras de ADN se ha logrado identificar a seis personas en los últimos meses. Asimismo, mencionó que no solo han acudido familiares de víctimas del estado, sino también personas de otras entidades que presumen que su ser querido podría encontrarse en Guanajuato.