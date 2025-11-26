Madrugada violenta en Tabasco: queman autos, arrojan ponchallantas y se registran enfrentamientos

Quema de vehículos en una empresa automotriz ubicada en la autopista Villahermosa-Cárdenas, Tabasco. Foto: Redes sociales

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Una jornada de violencia se registró la madrugada de este día en Villahermosa y su zona conurbada, con la quema de unidades en una agencia de autos, la colocación de ponchallantas en carreteras y un enfrentamiento entre policías y hombres armados con saldo de un presunto delincuente muerto.

En las primeras horas se reportó la colocación de artefactos para inutilizar vehículos en movimiento, pero el evento mayor ocurrió en una empresa automotriz ubicada en la autopista Villahermosa-Cárdenas, donde fueron calcinadas ocho unidades. En la capital también se reportó el incendio de dos vehículos más.

Los ponchallantas comenzaron a ser arrojados desde la noche de ayer y aún en la madrugada continuaban apareciendo en la carretera que conecta la capital tabasqueña con la ciudad de Cárdenas.

También fueron hallados en calles de la colonia Atasta, en la ranchería Ixtacomitán y en la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

Asimismo, durante la madrugada un hombre perdió la vida en un enfrentamiento entre presuntos asaltantes y policías en el poblado Bosques de Saloya, en el municipio conurbado de Nacajuca.

Los hombres armados se enfrentaron con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) tras asaltar una tienda de conveniencia; otros dos presuntos asaltantes resultaron heridos.

La ola de violencia incluyó la localización de un cuerpo calcinado en el poblado Francisco J. Santamaría, en el municipio de Jalapa.