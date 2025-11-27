Choque en autopista Salamanca-León deja 11 fallecidos; dos eran menores

SALAMANCA, Gto., (apro) .- La mañana de este jueves, poco antes de las 7:00 horas, se produjo un fuerte accidente en la autopista Salamanca–León, a la altura de la comunidad de San José de Mendoza.

En el percance se vieron involucrados un tractocamión y una camioneta que transportaba a jornaleros agrícolas provenientes de Comonfort rumbo a su jornada laboral.

El choque dejó como saldo 11 personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad que también se dirigían a trabajar en los campos de cebolla de León. Además, dos personas más resultaron heridas y actualmente reciben atención médica en un hospital de Salamanca.

El Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de Seguridad y Paz, lamentó profundamente lo ocurrido y anunció que brindará apoyo a las familias de las víctimas y a los heridos.

"A través de la Secretaría de Gobierno se mantiene contacto con el presidente municipal de Comonfort para agilizar la atención a los familiares de las víctimas", informó la Secretaría de Seguridad y Paz a través de una ficha informativa.

Elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de la Policía Estatal de Caminos, trabajan en la atención del percance, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

El accidente ha generado tráfico en la vialidad, al mantenerse cerrados los dos carriles, mientras los automovilistas pueden avanzar solo por el acotamiento de la autopista.

La Secretaría de Seguridad y Paz exhortó a los conductores a manejar con precaución, seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados sobre las condiciones de las carreteras estatales y federales a través de las redes sociales de Protección Civil y de la propia Secretaría.