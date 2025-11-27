Detienen a dos adolescentes por ataque a balazos contra policías en Colima

COLIMA, Col., (apro) .- Dos adolescentes de 15 años fueron detenidos como presuntos responsables de un ataque a balazos contra un elemento de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, quien resultó lesionado la mañana de este jueves, informó la Dirección de Seguridad Pública de ese lugar a través de un comunicado.

El atentado ocurrió en una colonia al poniente del municipio, cuando dos agentes policiacos circulaban a bordo de una patrulla por la avenida J. Merced Cabrera y fueron agredidos con disparos de arma de fuego; en el hecho resultó lesionado en una muñeca uno de los elementos que viajaba en la parte posterior de la unidad.

Tras el ataque, el conductor del vehículo oficial reportó el hecho y pidió apoyo a sus compañeros, por lo que se implementó un operativo en el que otra patrulla detuvo a los presuntos agresores, quienes fueron detectados cuando se trasladaban a bordo de una motocicleta a alta velocidad.

Mientras tanto el agente herido fue trasladado a un hospital de la cabecera municipal, donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro, reportó la corporación.

Luego de la detención de los probables responsables de la agresión, los agentes de la Dirección General de Seguridad Pública de Villa de Álvarez los trasladaron al Complejo de Seguridad Pública para realizar los trámites y las diligencias correspondientes.