Detienen a "El Tato", presunto autor material del ataque al bar Lacoss de Puebla

"El Tato", presunto autor material del ataque contra el bar Lacoss en Puebla. Foto: Especial

PUEBLA, Pue., (apro) .- La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSPP) informó que fue detenido Gerardo “N”, alias “El Tato”, quien presuntamente participó en el ataque al bar “Lacoss”, ocurrido el 18 de noviembre, en el que murieron siete personas.

Francisco Sánchez González, titular de la SSPP, fueron los propios sobrevivientes de este atentado los que identificaron a Gerardo “N” como el presunto autor intelectual y material del incendio provocado en ese centro nocturno, en el que además participaron al menos otras cuatro personas.

La detención de esta persona se llevó a cabo a través de un operativo interinstitucional coordinado entre la SSPP, la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla.

En este ataque, que según Sánchez González estaría relacionado con el cobro de piso o con el narcomenudeo, murieron cinco personas, dos de ellas bailarinas y tres meseros, pero días después también fallecieron otros trabajadores del antro que se intoxicaron por monóxido de carbono al quedar atrapados en el incendio.