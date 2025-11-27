Explosión de polvorín en Huixquilucan deja un muerto y cinco lesionados

TOLUCA, Edomex (apro).- La explosión de un polvorín, alrededor de las 11:00 horas del miércoles en la zona boscosa de Huixquilucan, aledaña a la carretera Toluca-Naucalpan, dejó como saldo una persona muerta y cinco heridas.

El estallido, que además alcanzó al menos un vehículo, ocurrió en un taller de pirotecnia, a la altura del kilómetro 24, en el paraje conocido como La Viga de la comunidad El Hielo.

Testigos afirman que el estruendo se escuchó desde lejos provocó una densa nube de humo gris y llamas visibles desde varios puntos, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El Gobierno del Estado de México confirmó el deceso de una persona en el lugar del incidente por el percance.

En tanto, a través de Protección Civil, los Servicios de Urgencias (SUEM) y Grupo Relámpagos se brindó apoyo a las cinco personas lesionadas para su atención médica.

Dos de los heridos fueron trasladados por vía aérea en unidades de Grupo Relámpagos al Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos y las otras tres en ambulancias del SUEM y Protección Civil y Bomberos de Huixquilucan al Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes del IMSS Bienestar.

Al lugar acudieron, además, Cruz Roja Mexicana, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), así como Policía estatal y municipal, mientras la circulación vehicular se detuvo durante varias horas.

Las autoridades investigan si el taller contaba con los permisos para la operación de pólvora o laboraba de forma irregular; además, indagan la causa de la explosión.