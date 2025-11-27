Imponen multa millonaria al ayuntamiento de Piedras Negras por maltrato animal (Video)

SALTILLO, Coah. (apro).- La Procuraduría del Medio Ambiente de Coahuila aplicó una multa por 1.1 millón de pesos al ayuntamiento de Piedras Negras por maltrato animal, tras difundirse un video en el que se observa que empleados arrojan animales muertos a una zanja.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar Muñoz, señaló que la dependencia de la Secretaría del Medio Ambiente en el estado emitió la notificación, aunque la autoridad municipal se enteró por los medios de comunicación, por lo que cuestionó las irregularidades en el procedimiento al dar información a terceros antes de los interesados.

“Es extraño que se vulneren los principios que deben regir el procedimiento. Tiene la forma de un juicio, aunque sea una entidad administrativa, y no los faculta a las y los funcionarios que están instruyendo ese procedimiento para revelar o vulnerar el debido proceso. Nos causa extrañeza y estaremos tomando acciones”, señaló.

Explicó que la autoridad estatal aplicó una multa de 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a un millón 100 mil pesos, y representa la máxima sanción prevista por la Procuraduría del Medio Ambiente.

Afirmó que solicitarán la revisión del resultado al procedimiento administrativo, debido a que han insistido que el video difundido a inicios del mes de octubre muestra una parte de lo que en realidad ocurrió.

El secretario del Ayuntamiento sostuvo que la disposición de los cadáveres de animales se realiza en una celda del confinamiento sanitario, aunque reconoció que sí hubo acciones indebidas que provocaron sanciones y disculpas públicas por parte del responsable de Bienestar Animal.

En el video se observa a trabajadores del Departamento de Bienestar Animal arrojando desde una camioneta de la institución a los perros muertos, los cuales eran apilados en la zanja. El video fue grabado por un empleado municipal que también fue sancionado.

Aguilar Muñoz adelantó que el proceso de revisión sobre la multa se hará ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

“Se analizará el fondo de la resolución en torno a que la disposición de cadáveres no se hizo correctamente, y lo que se alegó por nuestra parte en la contestación es que ese video mostraba de manera parcial el procedimiento de inhumación de estos cadáveres. No justificamos la crueldad animal, pero el video muestra algo parcial", señaló.

El funcionario nigropetense se refirió también a que la resolución de las autoridades del estado asegura que no se les entregó todas las bitácoras de sacrificio animal, y las que recibieron no cuentan con los elementos que la ley establece, además de que les informaron que no atendieron las notificaciones de alegatos, las cuales la autoridad municipal nunca recibió.

El ayuntamiento cuenta con 15 días para impugnar y la notificación de la multa la recibieron el pasado 25 de noviembre.