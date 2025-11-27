Michoacán: huyen todos los policías municipales de Ario de Rosales tras operativo sorpresa de la FGE

El pasado 15 de octubre la Fiscalía había puesto bajo investigación a todos los elementos de la policía municipal de Ario de Rosales por el asesinato a balazos de una pareja . Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán realizó un operativo sorpresa en el municipio de Ario de Rosales, que provocó la huida masiva de todos los policías municipales, de los cuales al menos la mitad están acusados de participar en un homicidio doloso reciente.

Agentes de Mandamientos Judiciales y Homicidios de la FGE arribaron esta mañana de jueves al municipio localizado a menos de 80 kilómetros de la ciudad de Morelia, en el centro-sur del estado, para cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de varios elementos de la policía municipal de Ario, según trascendió.

Sin embargo, los policías municipales fueron alertados antes del operativo y escaparon minutos antes dejando abandonadas y tiradas por las calles patrullas, armamento y equipo táctico oficial, que ahora forman parte de la investigación.

La comandancia municipal, ubicada entre las calles Vicente Guerrero y el Boulevard Francisco J. Mújica, de la cabecera municipal de Ario de Rosales fue cercada por elementos de seguridad estatal, Guardia Nacional y elementos del ejército desde temprana hora de este jueves y se ignora por el momento si hay elementos o funcionarios detenidos.

El pasado 15 de octubre la Fiscalía había puesto bajo investigación a todos los elementos de la policía municipal de Ario de Rosales por el asesinato a balazos de una pareja, ocurrido el 5 de octubre.

Los 20 agentes municipales fueron concentrados de inmediato para rendir declaraciones en Morelia mientras el ejército revisaba cada una de las armas a su cargo. Al cabo de unos días los policías se reintegraron a sus labores.

La desconfianza se intensificó cuando 18 policías del municipio vecino de Salvador Escalante, fueron detenidos y trasladados a Morelia por presunta relación con el mismo caso, y se levantaron serias sospechas sobre una presunta colaboración entre policías municipales de Ario de Rosales y grupos del crimen organizado que operan en la región.

Por su parte la presidente municipal Karla Yohana Mendoza Bermúdez, del Partido Verde Ecologistas (PVE), no ha declarado aún nada sobre este hecho, pero trascendió que la alcaldesa no se encontraba en el municipio al momento del operativo.