Acusan a sacerdote de Piedras Negras de abuso sexual contra menores de edad

Los abusos ocurrieron cuando la entonces menor de edad era catequista de la parroquia San Antonio de Padua, en la colonia San Joaquín del municipio de Piedras Negras. Foto: Google Maps

SALTILLO, Coah. (apro).- La Diócesis de Piedras Negras y la Fiscalía General de Coahuila confirmaron una denuncia contra un sacerdote identificado como Luis Efraín “N", acusado de cometer abuso sexual en el 2007 contra una víctima que entonces era menor de edad. El sujeto obtuvo la ciudadanía norteamericana y se encuentra bajo la jurisdicción de la diócesis de Laredo, Texas.

La mujer denunció el caso el pasado mes de mayo, pero se hizo público hasta ahora que trasciende que existen más víctimas, entre ellas las hermanas de la denunciante y una de las cuales sufrió violación.

Noticias Relacionadas Investigan en Chicago a sacerdote de Tampico por presunto abuso sexual de un menor

Los hechos ocurrieron cuando la entonces menor de edad era catequista de la parroquia San Antonio de Padua, en la colonia San Joaquín del municipio de Piedras Negras, donde estaba como responsable el sacerdote, quien tras los rumores de los hechos fue cambiado a la Diócesis de Laredo, Texas, desde donde hizo trámites y obtuvo la ciudadanía de Estados Unidos.

El coordinador de Ministerio Público en la región norte de Coahuila, Francisco Rodríguez Carranco, confirmó que se recibió la denuncia por abuso sexual y la averiguación se mantiene como reservada.

“Estamos integrando la carpeta, recabando datos de prueba y que se le dé atención a la víctima. En caso de que vengan más víctimas se les atenderá con el proceso debido”, señaló

Por su parte la diócesis de Piedras Negras emitió un comunicado en el que señala que el presunto responsable se encuentra con medidas cautelares en la Diócesis de Laredo.

“Desde que se tuvo conocimiento de esta denuncia, en mayo del presente año, se activaron de inmediato los protocolos diocesanos indicados por la Santa Sede, se notificó a las autoridades civiles competentes y se ha brindado acompañamiento a las denunciantes. El sacerdote Luis Efraín “N" ha recibido las medidas cautelares correspondientes por parte de su actual obispo, monseñor Jaime Tamayo, de la diócesis de Laredo, Texas, a quien se notificó inmediatamente después de recibida la denuncia”, dice el comunicado firmado por el presbítero Cosme Alexis Cuesta Espinosa, vocero de la diócesis.

La institución religiosa señaló que se ha actuado con responsabilidad al resguardar la privacidad de las víctimas y la adecuada conducción de los procesos civil y canónico, además de reforzar el compromiso de fortalecer los protocolos para proteger a los menores de edad en sus espacios eclesiales y “evitar que hechos tan dolorosos e inaceptables puedan repetirse y para garantizar un entorno seguro para menores y personas vulnerables" y aseguran tener los canales abiertos para recibir cualquier denuncia.

Los abogados de la víctima, Luis Miguel Espinosa y Hugo Flores, señalaron que la demora en presentar la denuncia debe entenderse porque las víctimas no están preparadas para hacerlo, sobre todo cuando eran menores de edad, y aseguraron que sí hay más personas

“Derivado de las investigaciones, algunos de los testigos fueron también víctimas y hay más, pero tienen miedo de denunciar y ser rechazadas por la sociedad porque tiene la vida hecha y su familia, por eso tienen miedo a ser revictimizados", señaló

La denunciante también presentó su queja ante la institución religiosa, pero el sujeto ya había sido cambiado hacia Nuevo Laredo y ahora reside en Laredo, donde está retirado de las actividades religiosas públicas.