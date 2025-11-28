Encuentran cuatro cuerpos en predio del diputado del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla

Madres buscadoras en el predio del diputado del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla, donde encontraron cuatro cuerpos. Foto: Facebook: Carlos Alejandro Bautista Tafolla

MICHOACÁN (apro) .- El diputado local independiente Carlos Bautista Tafolla, difundió en sus redes sociales que fueron encontrados, por grupos de madres buscadoras, los cuerpos de cuatro personas en un predio de su propiedad, ubicado en una zona conocida como Toreo El Alto, en Uruapan Michoacán.

Señaló al respecto que el predio estaba prácticamente en estado de abandono, debido a las amenazas del crimen organizado y que lo había dado en comodato a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que se realizaran estudios de biodiversidad.

Los cuatro cuerpos fueron localizados desde el pasado miércoles por un grupo de madres buscadoras, llamado “Desaparecidos en Michoacán, que hasta este día pudieron entrar al predio, apoyadas por elementos de la Guardia Nacional.

Bautista Tafolla dijo en entrevista que hace unos cuatro meses había reportado que en su terreno un perro encontró un cráneo humano, por lo que aviso a las autoridades y a los grupos de madres buscadoras, pero que no habían podido entrar debido a la presencia del crimen organizado.

“Le agradezco al colectivo de las madres buscadoras... Han estado yendo a buscar y ya han encontrado 4 cuerpos. Al parecer hay muchísimos más”, señaló el legislador a través de sus redes sociales.

El predio, que consta de más de seis hectáreas, se localiza en un camino conocido como Tiamba, y los colectivos de familiares desaparecidos fueron al lugar tras una denuncia y un llamado hecha por el mismo legislador.

“Hago un llamado a los tres órdenes de gobierno para apoyar a estos grupos que lo único que buscan es darles eterno descanso a sus familiares”, expresó.

Las labores de búsqueda continúan en la zona ante la posibilidad de que existan más restos humanos o cuerpos, por lo que los hallazgos encontrados ya han sido canalizados a la Fiscalía General del Estado (FGE), dónde los familiares están acudiendo para hacer reconocimientos.