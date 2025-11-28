Fiscal de Michoacán niega que hayan huido todos los policías de Ario de Rosales

El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MICHOACÁN (apro) .- El fiscal general del estado de Michoacán (FGE), Carlos Torres Piña, aclaró esta tarde que la investigación contra nueve policías del municipio de Ario de Rosales sigue su curso y que ayer no pudieron ser detenidos los policías locales, debido a que se reportaron enfermos de Covid.

Ayer jueves trascendió que el cuerpo de policías de esta localidad había huido al enterarse de un operativo sorpresa de la Fiscalía para cumplimentar ordenes de aprehensión en su contra; el titular de la FGE salió a tratar de desmentir el hecho y señaló que el operativo se llevó a cabo pero que no pudo cumplimentarse debido a la “enfermedad” de los elementos.

Torres Piña afirmó que el municipio no se encuentra sin policía local y puntualizó que aún existen al menos nueve elementos en activo que están en servicio, pero reconoció que “los otros evitaron la detención al no presentarse a trabajar”.

En conferencia de prensa, el fiscal señaló que, tras la investigación de un feminicidio, se determinó que habrían participado un total de nueve elementos de la policía municipal de Ario de Rosales en el asesinato, por lo que hay nueve órdenes de aprehensión en contra de dichos elementos.

Torres Piña dijo que sin embargo este viernes una de las órdenes de detención será cumplimentada y seguirán las diligencias para concretar las demás.